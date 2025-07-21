8 صور لزوجة مروان عطية في المصيف

القاهرة - مصراوي

نشرت سلمى صقر زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت سلمى وهي تستمتع بالأجواء الصيفية في إحدى المدن الساحلية، برفقة زوجها مروان عطية، وتنتظر سلمى ومروان مولودهما الأول خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يذكر أن مروان عطية تغيب عن معسكر النادي الأهلي في تونس، بسبب خضوعه لعملية جراحية خلال الأسابيع الماضية.

وقد شارك مروان عطية مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ولكن ودع الفريق البطولة مبكرا من دور المجموعات.