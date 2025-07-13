في بلدة صغيرة اسمها "براين" في النرويج، كان هناك طفل صغير اسمه إيرلينج هالاند، يجري خلف حلمه وهو كرة القدم بكل حماس، لم يكن أحد يتخيل وقتها أن هذا الطفل الصغير سيصبح يوما من ألمع نجوم كرة القدم في العالم.

أبرز المعلومات عن صديقة هالاند

عندما كان عمر هالاند خمس سنوات فقط، انضم إلى فريق "براين" المحلي وهناك، التقى بفتاة صغيرة اسمها إيزابيل هاوغسينج يوهانسن، كانت تحب كرة القدم مثله، وكانت إيزابيل تتدرب معه في نفس أكاديمية الفريق.

مرت السنوات وكبر الاثنان معا في ملاعب الأكاديمية، ومع الوقت بدأ هالاند رحلته الكبيرة في عالم الكرة: من براين إلى نادي "مولده"، ثم إلى "ريد بول سالزبورغ" في النمسا، وبعدها "بوروسيا دورتموند" في ألمانيا، وأخيرا إلى مانشستر سيتي في إنجلترا، ليصبح أحد أخطر المهاجمين في العالم.

لكن رغم كل هذه التنقلات، علاقته بإيزابيل لم تنقطع، بل صارت أقوى، كانت تسافر لرؤيته وتدعمه، وخصوصا عندما كان في دورتموند، بدأت علاقتهما تصبح أكثر جدية.

أما إيزابيل، فقد أصبحت هي الأخرى لاعبة كرة قدم، وعملت لفترة قصيرة في متجر ملابس، وبقيت بعيدة عن الأضواء، لكنها كانت دوما قريبة من قلب هالاند، خصوصا خلال فترة وجوده في ألمانيا.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن علاقتهما بدأت رسميا في دورتموند، ولم تكن تسعى للشهرة، بل كانت تبحث عن الحب الحقيقي الذي بدأ منذ الطفولة، سافرت معه إلى ألمانيا ثم إلى إنجلترا، وبقيت إلى جانبه رغم الشهرة والضغوط الكبيرة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، في إحدى العطلات، أخذها هالاند إلى فيلته في مدينة ماربيا الإسبانية، حيث قضيا وقتا هادئا بعيدا عن الأضواء.

وفي نهاية عام 2023، ظهر الثنائي معا لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل الكرة الذهبية، مما أثبت أن قصة حبهم حقيقية وقوية جدا.

ثم جاءت لحظة لا تنسى في ديسمبر 2024، حيث استقبل طفلهم الأول، وأعلن الخبر مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، وقال: "لقد أصبح أبا للمرة الأولى، وعاش أياما مليئة بالمشاعر، هو متعب، لكنه سعيد."

وفي فبراير 2025 بعد مرور سنة، تم التأكيد أن الطفل ولد صبيا، لكن اسمه بقي سريا لبعض الوقت، لأن هالاند وإيزابيل يفضلون الخصوصية ولا يفضلون الظهور الإعلامي الزائد.

ورغم أن العالم كله يعرف هالاند كنجم كرة، ولكن اختار هالاند قلبه الذي عاش في برلين ولم يخضع لملذات الشهرة التي يقع فيها أغلب لاعبي كرة القدم المشاهير.