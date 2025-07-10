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شرط علي الحجاب.. زوجة محمد النني الثانية تخرج عن صمتها

01:47 ص الخميس 10 يوليو 2025
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  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (1)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (2)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (4)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (3)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (5)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (6)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (7)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (8)
  • عرض 22 صورة
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كتبت-هند عواد:

خرجت المؤثرة المغربية حنان زوجة محمد النني لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، عن صمتها، بعد انتشار نباء زواجهما خلال الساعات الأيام الماضية.

وانتشر خبر زواج محمد النني للمرة الثانية، خلال الأيام الماضية، بعدما انتشرت صورا لهما وحذف صوره مع زوجته الأولى.

وكتبت حنان عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "ومش محتاجة ذكاء اصلا ما أول فيديو انتشر صار له تقريبا سنة وأنا وزوجي حاضرين مباراة الأهلي وقاعدين بين الجماهير المصرية وبين الصحافة".

وأضاف: "يعني مفيش شيء بالسر وفعلم أهلي وأهله، أنا مش فاهمة ليش في ناس عملت نفسها مصدومة ومتعرفش، ومحمد عمره ما أعلن حاججة عن حياته الشخصية عشان يعلن متزوج مطلق، أو أي حاجة ثانية".

واختتمت زوجة النني: "وزوجي شرط علي الحجاب، ولم يكن لدي مانع ووعدته، لكن طلبت يعطيني وقت لأن سأفعله لربنا ليس لمراضاة البشرـ وأعطاني الوقت وحاليا شكرا لكم، شتمتم زوجي وهذا سيجعلني عشان أحبه ولم يرضيني أن أحد يشتمه بسببي، وكمان أرضي ربي".

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زوجة محمد النني الثانية محمد النني زواج محمد النني الجزيرة الإماراتي
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