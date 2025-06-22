لفت نجم منتخب مصر والنادي الإسماعيلي السابق حسني عبد ربه، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، عقب مشاركته عدد من الصور رفقة زوجته، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبعد انتشار صور نجم الإسماعيلي السابق رفقة زوجته، بدأ الكثير من المتابعين خاصة في ظل الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها عبد ربه، يبحثون عن الكثير من المعلومات المتعلقة بزوجته، خاصة في ظل ظهورهما معا في أكثر من مناسبة من قبل ولكن لا يتم ذكر الكثير من المعلومات عنها.

من هى زوجة حسني عبد ربه؟

وزوجة نجم الدراويش السابق تدعى ميرنا علي غيط، وهى ابنة نجم الإسماعيلي السابق علي غيط.

واحتفل عبد ربه بحفل زفافه على ميرنا الغيطي، في عام 2019، عقب الانفصال عن زوجته الأولى.

وتم إقامة حفل الزفاف وسط أجواء عائلية، نظرا لانتشار فيروس كورونا خلال هذه الفترة وأنجبت حتى الآن ابنة واحدة من عبد ربه تم تسميتها فريدة.

وسبق لميرنا الزواج من قبل في عام 2013، من لاعب الإسماعيلي السابق أيضًا مصطفى إبراهيم.

عبد ربه يتحدث عن علاقته بزوجته ميرنا الغيطي

وتحدث عبد ربه من قبل، عن تفاصيل لقائه الأول بزوجته، قائلا: "تربطني علاقة قوية بالكابتن علي غيط والد ميرنا، سوء خلال تواجده كمدير كرة أو كعضو مجلس إدارة، دائما ما كانت ميرنا تحضر تدريبات الفريق مع والدها ولكن لم يكن هناك أي تواصل بيننا".

وأضاف: "قصتي مع ميرنا جاءت بعدما جمعتنا أحد المناسبات معا، ثم تقبلنا معا بعد ذلك في أحد الشوارع دون ترتيب، حخبي لميرنا جاء من أول نظرة والعين والقلب كتبوا نصيبي معها وأكثر ما جذبني لها طيبتها".

وفي المقابل أكدت ميرنا في تصريحات عبر "إذاعة أون سبورت": "أن رجولة عبد ربه وقربه من ربنا هى أكثر الأمور التي جعلته يلفت نظرها، أنه سند دائم لها".