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"والله بحبك موت".. حسام عاشور يوجّه رسالة خاصة لزوجته

09:39 م الأحد 09 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حسام عاشور يوجّه رسالة خاصة لزوجته (4)
  • عرض 4 صورة
    حسام عاشور يوجّه رسالة خاصة لزوجته (3)
  • عرض 4 صورة
    حسام عاشور يوجّه رسالة خاصة لزوجته (2)
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كتب - نهى خورشيد

وجه حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق، رسالة خاصة إلى زوجته على أنغام أغنية "يا أجمل عيون" لعمرو دياب.

ونشر عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" 4 صور جديدة تجمعه بزوجته وبالتحديد على كلمات "والله بحبك موت".

وكان حسام عاشور رحل عن صفوف النادي الأهلى، في موسم 2020/21 بعد أزمته الأخيرة لينتقل بعدها إلى الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر.

وشارك عاشور مع زعيم الثغر في 11 مباراة بمختلف المسابقات، قبل أن يعلن اعتزاله في 15 سبتمبر 2022.

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