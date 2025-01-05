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نجحت السباحة المصرية فريدة عثمان، خلال السنوات المصرية في جذب الأنظار إليها بشدة، في ظل تألقها الدائم والألقاب الكثيرة التي تحصل عليها بشكل مستمر، مما جعلها تساهم في ممارسة الفتيات للسباحة بشكل أكبر على مستوى احترافي.

وكانت فريدة عثمان غابت عن المشاركة في أولمبياد باريس الماضية 2024، بسبب تضارب وخطأ في تفسير بنود لائحة المشاركة في الأولمبياد، طبقاً لتصريحات سابقة لعثمان، في أغسطس عام 2024.

من هي فريدة عثمان؟

وتبلغ فريدة عثمان من العمر 30 عاماً، فهي من مواليد 18 يناير 1995.

وولدت فريدة عثمان لأب وأم يعملان في طب الأسنان، هما الدكتور هشام عثمان ورندا السلاوي.

وفريدة عثمان حصلت على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2017.

مشوار فريدة عثمان في السباحة

وبدأت فريدة عثمان مشوارها في السباحة، بعمر 4 سنوات في نادي الجزيرة بمصر، وشاركت رفقة منتخب مصر في دورة الألعاب العربية بعمر 12 عاماً.

وفي عام 2010، مثلت فريدة عثمان مصر في دورة الألعاب الإفريقية بالدار البيضاء، نجحت في الحصول على 6 ميداليات، بواقع ثلاثة برونزيات وفضيتين وميدالية ذهبية.

وشاركت عثمان في عام 2011 ببطولة العالم للناشئين في بيرو، تمكنت من حصد أول ميدالية لمصر في بطولات العالم للناشئين في السباحة، جاءت في المركز الثالث في مسابقة 50 متر فراشة.

وحققت فريدة عثمان، الميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية بالكونغو في عام 2015.

وحصلت فريدة عثمان على الميدالية الذهبية في بطولة الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، في زمن 21.32 ثانية

وشاركت عثمان في ثلاث دورات أولمبية، أعوام "2012 في لندن، 2016 في ريو دي جانيرو، بالإضافة إلى نسخة 2020 بطوكيو".

تكريمات دائمة لفريدة عثمان

وحصدت فريدة عثمان لقب أفضل رياضية أفريقية في عام 2017، في حفل اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك"، الذي أقيم في التشيك آنذاك.

وشهد عام 2018، على تتويج فريدة عثمان بجائزة محمد بن زايد آل نهيان للإبداع الرياضي.