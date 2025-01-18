عمر مرموش مانشستر سيتي.. كيف أصبح لاعب وادي دجلة منقذ موسم جوارديولا المحتمل؟

كتب - محمد القرش:

عمر مرموش مانشستر سيتي، لم يجد المصري أفضل من دموع الاشتياق والوفاء لوداع جماهير آينتراخت فرانكفورت، في مشهد تاريخي تحدث عنه وتأثر به العالم أجمع، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

تلك الدموع جاءت بعد موسم تاريخي للمهاجم المصري لم يكتمل بسبب طمع العملاق الإنجليزي في الظفر بخدمات مرموش، بحثا عن حلول في الخط الهجومي الذي أصبح هش بتواجد هالاند وفيل فودين وسافيو.

بداية تألق مرموش في أوروبا

وفي موسم 2022/23 ظهر نجم مرموش مع فولفسبورج بالدوري الألماني، عقب سلسلة من الإعارات مع شتوتجارت وسانت باولي منذ تصعيده من فريق تحت 19 عاما.

وخلال ذلك الموسم ظهرت بوادر موهبة المهاجم المصري، حيث سجل مرموش 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في بطولتي الدوري الألماني والكأس المحلي.

وبعد هذا الأداء الجيد، لاقى مرموش اهتمام العديد من الأندية الألمانية، إذ قرر عدم تجديد عقده مع فولفسبورج من أجل الانتقال إلى آينتراخت فرانكفورت مجانا في موسم 2023/24.

عروض عمر مرموش

الموسم الأول للمهاجم المصري مع فرانكفورت لم يكن عاديا للاعب منتقل حديثا، حيث ساهم في 21 هدفا (سجل 17 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة) خلال 41 مباراة بجميع المسابقات.

تهافتت العروض من الدوري الإنجليزي على عمر مرموش بعد هذا الأداء الأكثر من رائع مع فرانكفورت، لكن المصري بالاتفاق مع والده قرر استكمال مشواره مع آينتراخت.

ليجد مرموش نفسه يحصد ثمار قرار استمراره في الدوري الألماني، حيث شهد موسم 2024/25 انفجار عمر في جميع المسابقات وبالتحديد بالدوري الألماني الذي ينافسه فيه على لقب الهداف.

صفقة عمر مرموش

وتزامن هذا مع تعرض العملاق الإنجليزي، مانشستر سيتي، للعديد من الخسارات بسبب عدة أسباب، من بينها فشل اللاعبين في صناعة فرص محققة للتسجيل وفي حال الصناعة لا تترجم إلى أهداف.

وكعادة العبقري بيب جوارديولا لا يحب الفشل، حيث شهدت أول 12 مباراة فقط من الموسم الماضي، تسجيل مانشستر سيتي 32 هدفا، لذلك قرر البحث عن اللاعب المناسب الذي يمكنه تعويض هذا الفشل الهجومي الذريع، ولم يجد أفضل من المصري عمر مرموش الذي يمكن استخدامه في جميع مراكز الخط الهجومي كـ "قنبلة" داخل دفاعات الخصم.

بالطبع اللاعب الذي ساهم في 34 هدفا (سجل 20 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة) خلال 26 مباراة فقط، سيكون الخيار المثالي لفريق عريق لم يستطع تسجيل سوى 38 هدفا في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي.

بجانب كل هذا، سرعة مرموش وقدرته على المراوغة تجعل منه تهديدا كبيرا في الهجمات المرتدة ومواقف لاعب ضد لاعب، وفي تلك اللحظات، يكون قادرا على اتخاذ القرار الصحيح أثناء انطلاقة بأقصى سرعة ومعه الكرة.

والشئ المهمة هو أن اللاعب المصري دائما ما يعرف المكان المناسب للتواجد فيه بعدما يفتك فريقه الكرة من المنافس، حيث يعرف من قلوب الدفاع عن طريق تأخير نفسه للأسفل قليلا مما يوفر له مساحة خالية.

وتختلف طريقة لعب المهاجم المصري عن النرويجي إيرلينج هالاند مما يمكن جوارديولا من إشراك الثنائي معا في تشكيل واحد، حيث يتراجع باستمرار لتوفير خيار التمرير بين الخطوط، وتساعده قدرته على المراوغة أيضًا في المساحات الضيقة، ويتمكن من استلام الكرة أثناء الدوران لتجاوز الخصم.

وبعد عدة دراسات دقيقة، قرر المدرب الإسباني إعطاء الضوء الأخضر لمجلس إدارة مانشستر سيتي من أجل التفاوض مع فرانكفورت.

تصريحات نادي فرانكفورت "لمصراوي" من الشائعات حتى العرض الرسمي

بدأت الشائعات تفاوض الفريق الإنجليزي مع آينتراخت في أواخر شهر 12 من عام 2024، حينها صرح جان مرت مدري قسم الإعلام في النادي الألماني في تصريحات خاصة "لمصراوي" أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي عرضا رسميا أو حتى استفسار عن اللاعب.

ومع بداية العام الجديد 2025، أكد نادي فرانكفورت "لمصراوي" عدم تلقيه أي عروض من أجل التعاقد مع عمر مرموش.

وفي يوم 10 يناير 2025، أوضح جان مارتن "لمصراوي" أن هناك نادي استفسر عن سعر التعاقد مع المهاجم المصري بالفعل.

وبعدها بـ 5 أيام، أعلن رئيس قسم الإعلام في فرانكفورت عبر "مصراوي" أن مانشستر سيتي قدما عرضا رسميا لضم عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند التي أقيمت أمس الجمعة، غاب مرموش عن قائمة الفريق، ليوضح المتحدث الرسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت، بارتوش نيدزفيدزكي، عبر "مصراوي" أن صفقة مرموش إلى مانشستر سيتي لم تتم 100% لكنهم يضعون الرتوش النهائية، حتى أكدت دموع مرموش بعد المباراة انتهاء فترته في ألمانيا.

ووصل مرموش إلى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان لاعبا في الدوري المصري مع نادي وادي دجلة قبل 8 سنوات.