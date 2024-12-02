عمل عدد من نجوم كرة القدم في بعض الوظائف غير المعتادة على لاعبي كرة القدم، مثل الكهانة أو رسم الوشوم وغيرها.

نرصد في هذا التقرير أغرب وظائف نجوم كرة القدم بعد الاعتزال:

فابيان بارتيز

فابيان بارتيز (سائق سيارات)، نجم مانشستر يونايتد السابق والفائز بكأس العالم، تحول إلى رياضة السيارات في عام 2008.

فاز بلقب GT الفرنسي في عام 2013، وشارك في سباق لومان، وشارك في تأسيس مسابقة بانيس بارتيز في عام 2016 مع أوليفييه بانيس من الفورمولا 1.

دانييل آجر

استمتع دانييل آجر (فنان الوشم) بفترة استمرت 8 سنوات مع ليفربول في أنفيلد، وأصبح الدنماركي فنان وشم مؤهلاً.وشريك في شركة Tattoodo.

تينو أسبريللا

تينو أسبريللا (مالك شركة واقيات ذكرية)، حيث لعب في نيوكاسل خلال فترة قصيرة في التسعينات، وأطلق مجموعة من الواقيات الذكرية المنكهة، وباعها بأسعار خاصة للمساعدة في تخفيف آثار جائحة كوفيد على وطنه.

فيني جونز

لعب بشكل احترافي كوسط ميدان دفاعي من 1984 إلى 1999، وخاصةً لنادي ويمبلدون، ليدز يونايتد، شيفيلد يونايتد، تشيلسي، وكوينز بارك رينجرز. تحول بعد ذلك إلى ممثل أفلام استغل صورته كـ "الرجل القوي".

فيليب ملراين

فيليب ملراين (كاهن) كان لاعب كرة قدم سابق في مانشستر يونايتد، وعمل كاهنا.

خوسيه مانويل بينتو

حارس مرمى برشلونة السابق خوسيه مانويل بينتو (مدرس زومبا) المعروف الآن باسم "واهين"، أطلق شركة تسجيل، وظهرت موسيقاه في فيلم "مصير الغاضبين".

جبريل سيسيه (دي جي)

سجل مهاجم ليفربول ومنتخب فرنسا السابق 272 هدفًا في مسيرته المهنية. في عام 2017، وفي سن 35 عامًا، تقاعد للتركيز على أن يصبح دي جي ومنتجًا، قائلًا: "كانت كرة القدم هي حياتي كلها، لكنها انتهت اليوم".

كين مونكو

أمضى المدافع الهولندي كين مونكو أغلب مسيرته الكروية في إنجلترا. وبعد اعتزاله اللعب في عام 2003، تولى مونكو إدارة مطعم للفطائر في هولندا.