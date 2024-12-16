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10 صور لظهور أحمد شوبير مع زوجته ونجوم كرة القدم في حفل جوائز الكاف 2024

11:50 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير مع ع أساطير الكرة المغربية.. محمد التيمومي، وبادو الزاكي، ورشيد بن محمود المدرب المساعد ل
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير مع الأساطير عزيز بودربالة وانطوان بيل وجاك سونجو حارس مرمي الكاميرون السابق
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير مع نور الدين البويحياوي نجم الكرة المغربية السابق
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير مع عبدالرزاق خيري نجم المغرب
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير مع بيل أسطورة حراسة المرمى الكاميروني السابق
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير مع هاني أبو ريدة
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير مع طارق السكتيوى مدرب المنتخب الاوليمبي المغربى ونجم المغرب السابق
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير مع عزيز بودربالة نجم الكرة المغربية
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير مع بادو الزاكي حارس مرمي المغرب
  • عرض 12 صورة
    أحمد شوبير مع زوجته
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كتب- نهى خورشيد:

ظهر أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رفقة زوجته خلال الحفل السنوي للكاف لتوزيع جوائز الأفضل والذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.

وشهد الحفل، تتويج القلعة الحمراء بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا لعام 2024، للمرة الثانية على التوالي.

ونشر أحمد شوبير عدد من الصور مع نجوم القارة الإفريقية والعربية أثناء حضوره حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا، منهم، محمد تيمومي نجم المغرب، بادو الزاكي حارس مرمي المغرب، عبدالرزاق خيري نجم المغرب، وغيرهم.

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحمد شوبير وزوجته أحمد شوبير جوائز الكاف 2024 حفل جوائز الافضل في افريقيا موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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