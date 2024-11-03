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"نحن نحبك كثيرا".. زوجة ميسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها (صور)

05:00 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
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    زوجة ميسي ونجله تياجو (2)
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    زوجة ميسي مع أولادها (1)
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    ميسي ونجله
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    زوجة ميسي ونجله تياجو (3)
  • عرض 13 صورة
    زوجة ميسي ونجله تياجو (1)
  • عرض 13 صورة
    أولاد ميسي
  • عرض 13 صورة
    ميسي مع زوجته وأولاده (2)
  • عرض 13 صورة
    ميسي وأولاده
  • عرض 13 صورة
    تياجو نجل ميسي (1)
  • عرض 13 صورة
    ميسي مع زوجته وأولاده (3)
  • عرض 13 صورة
    زوجة ميسي مع أولادها (2)
  • عرض 13 صورة
    ميسي مع زوجته وأولاده (1)
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كتب - محمد القرش:

احتفلت زوجة ميسي، أنتونيلا روكوزو، بعيد ميلاد ابنها الأكبر تياجو ليونيل ميسي الـ12.

ونشرت أنتونيلا عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" صور لها مع تياجو، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد تياجو، إلى الأبد يا طفلي، نحن نحبك كثيرا".

الجدير بالذكر أن تياجو ولد في عام 2012 ويبلغ من العمر 12 عاما، وجاء بعده ماتيو صاحب الـ9 أعوام، والأصغر شيرو "6 سنوات".

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