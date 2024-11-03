"نحن نحبك كثيرا".. زوجة ميسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها (صور)
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كتب - محمد القرش:
احتفلت زوجة ميسي، أنتونيلا روكوزو، بعيد ميلاد ابنها الأكبر تياجو ليونيل ميسي الـ12.
ونشرت أنتونيلا عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" صور لها مع تياجو، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد تياجو، إلى الأبد يا طفلي، نحن نحبك كثيرا".
الجدير بالذكر أن تياجو ولد في عام 2012 ويبلغ من العمر 12 عاما، وجاء بعده ماتيو صاحب الـ9 أعوام، والأصغر شيرو "6 سنوات".
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