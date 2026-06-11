بعد 16 عامًا.. حدث استثنائي في افتتاح كأس العالم 2026

تنبأ الذكاء الاصطناعي، بنتيجة مباراة افتتاح كأس العالم 2026، بين المكسيك وجنوب أفريقيا، المقرر إقامتها مساء اليوم، على ملعب أزتيكا.

سيستضيف ملعب أزتيكا أولى مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة، حيث سيستضيف الملعب مباراته العشرين في البطولة - وهو رقم قياسي لم يحققه أي ملعب آخر في التاريخ.

حقائق عن افتتاح كأس العالم 2026

يطمح خافيير أجيري مدرب المكسيك، إلى بداية قوية في مكسيكو سيتي، ففريقه لم يخسر في مبارياته السبع على هذا الملعب في كأس العالم (5 انتصارات وتعادلان).

ويدخل منتخب المكسيك بدفعة قوية وسط جماهيره، كما أنه يخسر المنتخب المكسيكي أي مباراة افتتاحية في كأس العالم للرجال منذ هزيمته أمام النرويج عام 1994، حيث لم يهزم في سبع مباريات افتتاحية منذ ذلك الحين (5 انتصارات وتعادلان).

وستكون هذه النسخة هي المشاركة الثامنة عشرة للمكسيك في كأس العالم، وهو رقم قياسي لأي منتخب من دول الكونكاكاف، لكنها أيضاً صاحبة أكبر عدد من المباريات دون الفوز باللقب (60 مباراة).

وتحققت أفضل إنجازات المكسيك في كلتا النسختين اللتين استضافت فيهما البطولة، حيث وصلت إلى ربع النهائي عامي 1970 و1986.

ومن جانبه، يقود أوزوين أبوليس هجوم جنوب أفريقيا، إذ شارك بشكل مباشر في تسجيل ضعف عدد الأهداف التي سجلها أي لاعب جنوب أفريقي آخر خلال التصفيات المؤهلة لهذه البطولة (6)، حيث سجل هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة.

وخسر منتخب بافانا بافانا في مباراة واحدة فقط من التصفيات، وهي الخسارة 2-0 خارج أرضه أمام رواندا في نوفمبر 2023، باستثناء خسارته 3-0 أمام ليسوتو بسبب إشراك لاعب غير مؤهل.

ويشارك منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم، للمرة الرابعة في تاريخه، لكنه لم يسبق لهم أن تأهلوا إلى مرحلة خروج المغلوب من قبل.

وستكون هذه ثاني مباراة لجنوب إفريقيا في كأس العالم ضد دولة مضيفة، بعد هزيمتهم 3-0 أمام فرنسا في عام 1998.

خاض منتخب جنوب أفريقيا تسع مباريات في كأس العالم، لكن لم تنته أي منها بالتعادل السلبي، وجاء فوزاه في البطولة على فرنسا عام 2010 وسلوفينيا عام 2002، وكانت الأخيرة هي الوحيدة التي حافظ فيها على نظافة شباكه (فوز 1-0).

الذكاء الاصطناعي يتوقع مباراة افتتاح كأس العالم

توقع حاسوب "أوبتا"، فوز المكسيك، بنسبة 67.1% من أصل 10000 محاكاة قبل المباراة، بينما حققت جنوب إفريقيا الفوز في 13.5% من عمليات المحاكاة، وبلغت نسبة احتمالية انتهاء المباراة بالتعادل 19.4%.

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