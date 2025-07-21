مدرب منتخب مالي لمصراوي: لست قلقا علي ديانج ويمكنه اللعب في أوروبا

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، عن أزمة أليو ديانج الأخيرة مع الأهلي بعد رفض انتقاله للدوري السعودي، مؤكدًا أنه لا يشعر بالقلق تجاه وضع اللاعب في الوقت الحالي.

وقال ستيتفيت في تصريحات صحفية: "أتابع جميع اللاعبين عن قرب، لكنني لست قلقًا بشأن أليو ديانج، لأنني أعلم جيدًا مدى جودته، وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لي."

وأضاف: "ليس لدي رأي محدد حول أزمته الأخيرة مع الأهلي، ديانج لاعب رائع ويمكنه اللعب في أي فريق أوروبي كلاعب ارتكاز قوي."

وتابع مدرب مالي: "أتابعه دائما مع الأهلي وكذلك في الدوري السعودي، لكن لا أعلم أين سيتواجد مستقبلاً، هذا أمر يعود له وللنادي."

وعن ضغط المباريات الذي يعاني منه المحترفون الأفارقة، أوضح ستيتفيت: "اللاعبون المحترفون في أوروبا أو في أي دولة أخرى، يخوضون العديد من المباريات خلال فترات زمنية قصيرة، وهو أمر طبيعي في عالم كرة القدم."

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن استعداداته مع المنتخب لبطولة أمم إفريقيا تسير بشكل جيد، مع حرصه الدائم على متابعة كافة لاعبيه المحترفين.