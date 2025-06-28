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بول بوجبا يعود لكرة القدم من بوابة الدوري الفرنسي

05:36 م السبت 28 يونيو 2025

بوجبا (3)

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كتب - محمد القرش:

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهر، عودة بول بوجبا إلى كرة القدم من جديد عبر بوابة الدوري الفرنسي.

وأوضح رومانو أن بوجبا وقع عقده كلاعب جديد مع فريق موناكو بعد إتمام الفحص الطبي.

وكتب فابريزيو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الإعلان الرسمي عن الصفقة يمكنه أن يكون اليوم السبت، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.

وجاء ذلك، بعدما تعرض اللاعب الفرنسي لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات في عام 2024 عندما كان لاعبا في يوفنتوس.

قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى 18 شهرًا فقط بعد الاستئناف على الحكم.

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