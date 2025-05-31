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بوجبا يصدم الوداد قبل كأس العالم للأندية

02:36 م السبت 31 مايو 2025

النجم الفرنسي بول بوجبا

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير مغربي عن دخول مسؤولو نادي الوداد في مفاوضات مع النجم الفرنسي بول بوجبا لمحاولة ضمه خلال كأس العالم للأندية؛ إذ تسعى الإدارة للتعاقد مع اسماء عالمية لإضافة قيمة إضافية على التشكيل.

وقال مقدم برنامج "الحقيقة في 90" دقيقة على راديو مارس، عادل العماري، إن إدارة نادي الوداد تواصلت بالفعل مع بوجبا وعرضت عليه الانضمام لصفوف الفريق في ظل عدم انضمامه لأي نادِ بعد رفع عقوبة الإيقاف التي فُرضت عليه بسبب المنشطات.

وأشار العماري إلى أن بوجبا صاحب الـ 32 عاماً رد على المفاوضات بأنه لا يرغب في خوض تجربة كروية داخل القارة الإفريقية، مفضلاً البقاء في أوروبا بانتظار فرصة مناسبة للعودة إلى الملاعب تدريجياً.

لاعب الوسط الفرنسي كان قد أنهى تعاقده مع يوفنتوس الإيطالي بالتراضي بعد أن خففت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) إيقافه من أربع سنوات إلى 18 شهرًا بسبب انتهاكه لوائح المنشطات.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية قد أوقعت فريق الوداد رفقة مجموعة تضم: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، العين الإماراتي.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

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