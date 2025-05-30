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"اختبار تحديد الجنس"..قرار جديد من اتحاد الملاكمه ضد الجزائرية إيمان خليف

09:44 م الجمعة 30 مايو 2025
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  • عرض 11 صورة
    إيمان خليف بالميدالية الذهبية
  • عرض 11 صورة
    إيمان خليف
  • عرض 11 صورة
    إيمان خليف
  • عرض 11 صورة
    إيمان خليف
  • عرض 11 صورة
    إيمان خليف
  • عرض 11 صورة
    الملاكمة الجزائرية إيمان خليف
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    الجزائرية إيمان خليف
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    الملاكمة إيمان خليف
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كتب - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة فرض اختبار تحديد نوع الجنس على جميع الرياضيين المشاركين في بطولاته المقبلة، وذلك على خليفة ما حدث سابقاً مع بطلة الجزاء إيمان خليف.

وأكد اتحاد الملاكمة إيمان خليف، صاحبة ذهبية أولمبياد باريس 2024، لن يُسمح لها بخوض أي نزال حتى تخضع لهذا الاختبار.

وأوضح الاتحاد أن الرياضيين فوق سن 18 عامًا سيخضعون لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لتحديد الجنس البيولوجي، وذلك للكشف عن جين (SRY) المرتبط بالكروموسوم الذكري، وذلك لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في المنافسات.

والجدير بالذكر أن خليف حققت الميدالية الذهبية في منافسات وزن 66 كيلوجراما في الملاكمة، بعد فوزها في النهائي على الصينية ليو يانج بإجماع آراء الحكام.

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