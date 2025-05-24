إنتر ميامي يقدم عرضًا مغريًا لمودريتش

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تقديم مسؤولو نادي إنتر ميامي الأمريكي عرضًا للنجم الكرواتي لوكا مودريتش للانضمام لصفوفه بالانتقالات الصيفية.

لوكا مودريتش صاحب الـ 39 عامًا قد أعلن مؤخرًا رحيله عن ريال مدريد بعد رحلة استمرت 13 عاماً.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، عبر تقرير لها اليوم السبت، أن مسؤولي إنتر ميامي قدموا عرضًا ـ وصفته الصحيفة بـ "المغري" ـ للنجم الكرواتي للانضمام لصفوفها لمدة موسم.

ويضم إنتر ميامي بصفوفه أكثر من لاعب سبق وواجه مودريتش ولكن بقميص برشلونة مثل: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأورجواياني لويس سواريز، والثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

ويرغب مودريتش الحفاظ على مستواه ليتواجد مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد فريق إنتر ميامي الأمريكي للمشاركة بالنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية؛ إذ يقع في مجموعة تضم الأهلي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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