مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

ليفربول

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الزمالك

- -
16:00

وداد السمارة

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

فانز الكاميروني

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

- -
20:00

الجــزيرة

جميع المباريات

إعلان

نيمار يثير الجدل بـ "نيولوك" جديد في نهائي دوري الملوك (فيديو)

01:10 م الإثنين 19 مايو 2025

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

خطف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الأضواء مجددًا، بسبب إطلالته اللافتة التي ظهر بها خلال حضوره نهائي دوري الملوك بنسخته البرازيلية، حيث ظهر بقصة شعر غريبة على طريقة "الراستا"، مما أثارت ردود فعل واسعة.

وجرى النهائي أمس الأحد على ملعب أليانز باركي، وجمع بين فريق "Furia FC"، الذي يترأسه نيمار، وفريق "Dendele FC"، في إطار منافسات بطولة دوري الملوك، وهي بطولة صاعدة في رياضة كرة القدم السباعية (fut7).

ورغم إصابته الأخيرة، لم يغِب نيمار عن دعم فريقه، وظهر متفاعلًا من مقاعد البدلاء، ليشارك لاحقًا في الاحتفال الصاخب بعد تتويج "Furia FC" باللقب.

وكان نيمار قد تعرّض في الشهر الماضي لإصابة جديدة في فخذه الأيسر، خلال مباراة سانتوس أمام أتلتيكو مينيرو في المرحلة الرابعة من الدوري البرازيلي، اضطر على إثرها لمغادرة الملعب باكيًا بعد 34 دقيقة فقط من اللعب، وهي أول مباراة له في الدوري هذا الموسم بعد انضمامه إلى سانتوس في يناير الماضي، عقب فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار دا سيلفا ملعب أليانز باركي بطولة دوري الملوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كيف ردت مصر على طلبات صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة؟ .. فخري الفقي يجيب
زيادة الرواتب في يوليو.. جدول أجور الموظفين بالدرجات المالية
الدولار يتراجع تحت الـ 50 جنيها لأول مرة منذ 5 أشهر