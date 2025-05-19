نيمار يثير الجدل بـ "نيولوك" جديد في نهائي دوري الملوك (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

خطف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الأضواء مجددًا، بسبب إطلالته اللافتة التي ظهر بها خلال حضوره نهائي دوري الملوك بنسخته البرازيلية، حيث ظهر بقصة شعر غريبة على طريقة "الراستا"، مما أثارت ردود فعل واسعة.

وجرى النهائي أمس الأحد على ملعب أليانز باركي، وجمع بين فريق "Furia FC"، الذي يترأسه نيمار، وفريق "Dendele FC"، في إطار منافسات بطولة دوري الملوك، وهي بطولة صاعدة في رياضة كرة القدم السباعية (fut7).

ورغم إصابته الأخيرة، لم يغِب نيمار عن دعم فريقه، وظهر متفاعلًا من مقاعد البدلاء، ليشارك لاحقًا في الاحتفال الصاخب بعد تتويج "Furia FC" باللقب.

وكان نيمار قد تعرّض في الشهر الماضي لإصابة جديدة في فخذه الأيسر، خلال مباراة سانتوس أمام أتلتيكو مينيرو في المرحلة الرابعة من الدوري البرازيلي، اضطر على إثرها لمغادرة الملعب باكيًا بعد 34 دقيقة فقط من اللعب، وهي أول مباراة له في الدوري هذا الموسم بعد انضمامه إلى سانتوس في يناير الماضي، عقب فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي.