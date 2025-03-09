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شيتوس يعلن تشكيل منتخب مصر للمحليين لمواجهة جنوب إفريقيا

09:13 م الأحد 09 مارس 2025

منتخب مصر للمحليين

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كتب - نهى خورشيد

أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، التشكيل الأساسي لمواجهة جنوب إفريقيا، في إياب التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

ويقام اللقاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث يسعى المنتخب لحسم تأهله للبطولة القارية.

ويدخل الفراعنة مباراتهم أمام جنوب أفريقيا للمحليين 2025 بتشكيلة أساسية تضم:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

في خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة، محمود إبراهيم "ميشو"، عمر عدلي، وسيد عبد الله "نيمار".

في خط الوسط: يوسف الجوهري، مصطفى جمال، ومهاب سامي.

في خط الهجوم: محمد عنتر، محمد السيد "شيكا"، وعلي حسين.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد أبو النجا، لؤي وائل، محمد جابر، شريف رضا، رامر ميلاد، جرس مجدي، ومحمود دياسطي.

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وائل رياض استاد هيئة قناة السويس منتخب مصر للمحليين منتخب جنوب إفريقيا
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