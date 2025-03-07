كهربا يسجل ثنائية في 8 دقائق مع الاتحاد الليبي

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح محمود كهربا لاعب فريق الاتحاد الليبي، في قيادة فريقه لفوزًا هامًا على نظيره الترسانة، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 15 في المجموعة الثالثة لبطولة الدوري الليبي 2024-25.

وواصل كهربا تألقه مع الفريق الليبي بعدما سجل هدفين في 8 دقائق، بعدما أحرز الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 17 قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 17 سجلها في منتصف المرمى بنجاح، وجاء الهدف الثاني بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء، ليعزز تقدم الفريق بثنائية نظيفة في الدقيقة 25.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد الليبي قام بتفعيل بند شراء كهربا من النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الأخير، بعدما قام بدفع 75 ألف دولار.