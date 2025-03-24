سوبوسلاي يستفز نجم ريال مدريد بالرقم 1088.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مواجهة تركيا والمجر التي أُقيمت مساء الأحد، صدامًا خاصًا بين النجم المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول، والتركي أردا جولر المحترف في صفوف ريال مدريد.



لقطة مثيرة بين سوبوسلاي و أردا جولر

رصدت عدسات المصورين جدالًا ساخنًا بين اللاعبين، حيث قام جولر بالإشارة إلى سوبوسلاي بوضع إصبعه على فمه في محاولة لإسكاته، مما أثار الجدل بين الجماهير.



رد صادم من سوبوسلاي

لم يترك سوبوسلاي الموقف يمر دون رد، حيث لجأ إلى إنستجرام للرد بطريقة لاذعة، مستغلًا منشورًا لحساب (nso.hu) يُظهر اللقطة المثيرة.



وعلّق اللاعب المجري على الصورة برقم "1088"، في إشارة ساخرة إلى عدد الدقائق التي لعبها جولر مع ريال مدريد هذا الموسم.



إحصائيات الموسم لكلا اللاعبين

أردا جولر مع ريال مدريد – لعب 1088 دقيقة في مختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة في 30 مباراة.

دومينيك سوبوسلاي مع ليفربول – خاض 2887 دقيقة، مسجلًا 7 أهداف، ومقدّمًا 6 تمريرات حاسمة في 40 مباراة.