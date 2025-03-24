مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
18:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كوت ديفوار

- -
21:00

جامبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
21:00

مالاوي

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
21:30

المصري

كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
21:45

لاتفيا

جميع المباريات

إعلان

سوبوسلاي يستفز نجم ريال مدريد بالرقم 1088.. ما القصة؟

02:09 م الإثنين 24 مارس 2025

سوبوسلاي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:
شهدت مواجهة تركيا والمجر التي أُقيمت مساء الأحد، صدامًا خاصًا بين النجم المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول، والتركي أردا جولر المحترف في صفوف ريال مدريد.

لقطة مثيرة بين سوبوسلاي و أردا جولر
رصدت عدسات المصورين جدالًا ساخنًا بين اللاعبين، حيث قام جولر بالإشارة إلى سوبوسلاي بوضع إصبعه على فمه في محاولة لإسكاته، مما أثار الجدل بين الجماهير.

رد صادم من سوبوسلاي
لم يترك سوبوسلاي الموقف يمر دون رد، حيث لجأ إلى إنستجرام للرد بطريقة لاذعة، مستغلًا منشورًا لحساب (nso.hu) يُظهر اللقطة المثيرة.

وعلّق اللاعب المجري على الصورة برقم "1088"، في إشارة ساخرة إلى عدد الدقائق التي لعبها جولر مع ريال مدريد هذا الموسم.

إحصائيات الموسم لكلا اللاعبين
أردا جولر مع ريال مدريد – لعب 1088 دقيقة في مختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة في 30 مباراة.
دومينيك سوبوسلاي مع ليفربول – خاض 2887 دقيقة، مسجلًا 7 أهداف، ومقدّمًا 6 تمريرات حاسمة في 40 مباراة.

43

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سوبوسلاي أردا جولر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عيد الفطر.. وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بمنح المدارس أجازة أسبوعا
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!