صفقات رمضان.. محمد صلاح "هدية" ليفربول في الشهر الكريم

كتب ـ محمد عبد الهادي:

على مدار تاريخ كرة القدم، شهد شهر رمضان إتمام العديد من الصفقات الكبرى التي غيرت مسار أندية ولاعبين، ليكون الشهر الكريم شاهدًا على حكايات كروية مثيرة وصفقات تاريخية لأسماء لاعبين صنعوا المجد.

في هذه السلسلة، نستعرض أبرز الانتقالات التاريخية التي تمت خلال الشهر الفضيل، وكيف أصبحت جزءًا من ذاكرة الميركاتو الرمضاني.

محمد صلاح "هدية" رمضان في 2017

في رمضان 2017، وبينما كانت الجماهير المصرية والعربية مشغولة بأجواء الشهر الكريم، جاءت الهدية الأكبر من أوروبا.

نادي ليفربول الإنجليزي أعلن عن تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح قادمًا من روما الإيطالي، في صفقة تاريخية قلبت موازين الكرة المصرية، بل والعالمية.

بداية محمد صلاح مع ليفربول "صائمًا"

في مساء 22 يونيو 2017، الموافق 27 رمضان 1438 هجريًا، نشر الموقع الرسمي لليفربول صورة محمد صلاح بقميص الريدز، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي وقتها، بصفقة وصلت إلى 42 مليون يورو، بجانب 8 ملايين كإضافات.

الصفقة لم تكن مجرد انتقال عادي، بل كانت بمثابة إعلان عالمي عن دخول المصريين إلى سوق اللاعبين الكبار، بعدما أصبح "مو" أحد أغلى أجنحة العالم.

الجماهير المصرية تابعت الخبر بشغف يفوق متابعة مسلسلات رمضان، واعتبروا صلاح "هدية الشهر الكريم"، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت عبارات مثل:"صلاح.. فخر العرب في رمضان"، و"ليفربول صام فطار على تمر مصري".

كواليس رمضانية:

رغم أجواء الاحتفال بالصفقة، إلا أن محمد صلاح رفض كسر صيامه وقت الكشف الطبي في ليفربول، ليؤكد من جديد تمسكه بعاداته الرمضانية، حتى في أهم لحظات مسيرته، وعندما سُئل عن الأمر قال ببساطة:"أنا متعود ألعب وأنا صايم.. وربنا بيكرمني دايمًا".

بعد رمضان.. البداية التاريخية:

بعد أيام قليلة من عيد الفطر، ظهر صلاح لأول مرة بقميص ليفربول في مباراة ودية، وسجل هدفًا من أول لمسة، وكأن الشهر الكريم كان فأل خير عليه.

ومنذ تلك اللحظة، بدأ فصل جديد في أسطورة محمد صلاح، الذي أصبح خلال سنوات قليلة أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي، وأول مصري يحمل شارة قيادة فريق بحجم الريدز.

اقرأ أيضًا:

عمر وهبي يكشف لمصراوي سبب عدم عمله كمدير للتعاقدات بالزمالك

"ظهور محتمل لمصطفى محمد".. موعد مباراة مارسيليا ونانت بالدوري الفرنسي