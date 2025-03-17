موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

كتب : محمد الميموني:

يواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم الجمعة 21 مارس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

وتقام المباراة في تمام الساعة 11 مساءً على ستاد العربي الزاولي بالمغرب

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول بترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس برصيد 3 نقاط .

وجاءت قائمة منتخب مصر للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي – نبيل عماد – أحمد سيد "زيزو" – محمود صابر

خط الهجوم: تريزيجيه – إبراهيم عادل – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – مصطفى محمد – أسامة فيصل