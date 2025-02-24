5 مساهمات.. ماذا قدم نيمار مع سانتوس البرازيلي بعد هدفه الأولمبي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

واصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا تألقه مع فريقه سانتوس خلال منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة باوليستا (بطولة ولاية ساو باولو)، حيث قاد فريقه لتحقيق فوز مستحق على إنتر دي ليميرا بثلاثية نظيفة، بعدما ساهم بشكل مباشر في الأهداف الثلاثة.

وسجل نيمار هدفًا رائعًا من ركلة ركنية مباشرة، فيما يُعرف بـ"الهدف الأولمبي"، معززًا تقدم فريقه في المباراة، كما قدم تمريرتين حاسمتين أسفرتا عن تسجيل تيكوينيو سواريش للهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 9 و32 على التوالي.

وبهذا الانتصار، حقق سانتوس فوزه الثالث تواليًا في البطولة، رافعًا رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، ليتقلص الفارق إلى خمس نقاط عن فريقي بالميراس وساو بيرناردو، صاحبي المركزين الثاني والثالث.

ماذا قدم نيمار مع سانتوس البرازيلي؟

خاض نيمار منذ عودته إلى صفوف سانتوس في فبراير الحالي قادمًا من الهلال السعودي، ست مباريات، نجح في تقديم 5 مساهمات حيث سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين، ليواصل تأثيره الإيجابي مع ناديه الأم.

ويعد الهدف الذي أحرزه في مواجهة إنتر دي ليميرا هو الثاني له منذ عودته، والـ140 بقميص سانتوس، الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية في عام 2009.

يُذكر أن نيمار بدأ مسيرته الكروية مع سانتوس قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني في 2013، حيث حقق نجاحات لافتة، ثم انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2017 في صفقة قياسية، قبل أن ينتقل إلى الهلال السعودي في صيف 2023.