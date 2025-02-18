مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ميلان

1 1
19:45

فينورد

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

1 1
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

0 0
22:00

سلتيك

جميع المباريات

إعلان

بـ11 هدفا.. فوز أساطير مصر على نجوم العالم في مباراة استعراضية (صور)

09:28 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم (4)
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم (5)
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم (6)
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم (18)
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
  • عرض 25 صورة
    فوز أساطير مصر على نجوم العالم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة نجوم مصر أمام أساطير العالم التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على هامش التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة.

وحقق نجوم مصر فوزا كبيرا على أساطير العالم بنتيجة 11-6 وسط تألق كبير من الفراعنة بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي ، المباراة الودية لأساطير العالم ونجوم مصر.

وشارك المباراة عدد من أساطير الكرة القدم العالمية، يتقدمهم النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، إلى جانب البرازيلي جوليو سيزار، والإيطالي ماركو ماتيرازي، ديفيد تريزيجيه، والإيطالي جيانلوكا زامبروتا، كافو، والبرازيلي أليكس.

وشارك في اللقاء أيضا مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية السابقين من بينهم حسن شحاتة، وأحمد فتحي، ومحمد بركات، وعصام الحضري، ومحمد ناجي جدو، وعبد الستار صبري، وحسني عبد ربه، وجمال حمزة، وهاني سعيد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أساطير مصر نجوم العالم مباراة استعراضية توتي أساطير العالم حسن شحاتة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالقانون.. استثناء لفئتين من يوم العمل الكامل في شهر رمضان