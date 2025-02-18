بـ11 هدفا.. فوز أساطير مصر على نجوم العالم في مباراة استعراضية (صور)

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة نجوم مصر أمام أساطير العالم التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على هامش التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة.

وحقق نجوم مصر فوزا كبيرا على أساطير العالم بنتيجة 11-6 وسط تألق كبير من الفراعنة بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي ، المباراة الودية لأساطير العالم ونجوم مصر.

وشارك المباراة عدد من أساطير الكرة القدم العالمية، يتقدمهم النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، إلى جانب البرازيلي جوليو سيزار، والإيطالي ماركو ماتيرازي، ديفيد تريزيجيه، والإيطالي جيانلوكا زامبروتا، كافو، والبرازيلي أليكس.

وشارك في اللقاء أيضا مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية السابقين من بينهم حسن شحاتة، وأحمد فتحي، ومحمد بركات، وعصام الحضري، ومحمد ناجي جدو، وعبد الستار صبري، وحسني عبد ربه، وجمال حمزة، وهاني سعيد.