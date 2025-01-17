الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران حضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، في بداية المران، طبقًا للقواعد المقرر من الاتحاد الأفريقي في البطولة.

كما شهد المران الجماعي للنادي الأهلي، عودة وسام أبو علي بعد التخلص من البرنامج التأهيلي الذي خضع له عقب العودة من كوت ديفوار، بجانب عودة إمام عاشور للمشاركة في المران بعد الكدمة التي تعرض لها في مباراة الجونة.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الأهلي جزءًا بدنيًّا خفيفًا، قبل تنفيذ الجوانب الخططية والفنية في تدريبات الكرة.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره أورلاندو بيراتس غدًا، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

سيراميكا كليوباترا إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب طلائع الجيش



بسبب أزمة فسخ العقد.. غياب لاعب الزمالك عن التدريبات الجماعية



