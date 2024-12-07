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غياب محمد عبدالمنعم عن قائمة نيس لمباراة لوهافر بالدوري الفرنسي

12:44 م السبت 07 ديسمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    محمد عبد المنعم (1)
  • عرض 6 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 6 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 6 صورة
    محمد عبد المنعم
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    محمد عبد المنعم
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت قائمة فريق نيس التي أعلنها المدير الفني، فرانك هايس لمواجهة لوهافر غياب المدافع المصري الدولي محمد عبدالمنعم.

نادي نيس لم يكشف سبب غياب عبد المنعم عن القائمة التي نشرها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت.

ولكن كان صاحب الـ 25 عاماً قد نشر صورة له عبر منصة انستجرام خلال تواجده بأحد المستشفيات دون توضيح تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها.

ويستضيف فريق نيس عند الثامنة من مساء اليوم نظيره لوهافر ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

وشارك محمد عبد المنعم مع نيس منذ انضمامه من النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية بـ 9 مباريات بواقع 7 بالدوري الفرنسي واثنتين بالدوري الأوروبي.

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