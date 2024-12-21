التشكيل الرسمي لمباراة قطر والإمارات في خليجي 26

كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب قطر نظيره منتخب الإمارات اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الخليج "خليجي 26".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "جابر الصباح"، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة خليجي 26".

وانطلقت بطولة خليجي 26 المقامة في دولة الكويت اليوم، بمباراة جمعت بين منتخبي الكويت وعمان، في إطار منافسات الجولة الأولى بالبطولة.

وجاء تشكيل منتخب قطر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: الهاشمي الحسين، طارق سلمان، أحمد فتحي.

خط الوسط: جاسم جابر، أكرم عفيف، يوسف عبد الرازق، همام الأمين.

خط الهجوم: بهاء الليثي، المعز علي، مصطفى طارق.

ويدخل منتخب الإمارات اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، كوامي كويدو، ماركوس ميلوني.

خط الوسط: يحيى نادر، عصام فايزن فابيو ليما.

خط الهجوم: حارب عبد الله، برونو أوليفرا، يحيى الغساني.

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