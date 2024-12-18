أول رد رسمي من الفتح السعودي على التفاوض مع مروان عطية

كتبت-هند عواد:

علق محمد الضيف مدير الإعلام بنادي الفتح السعودي، على الأنباء المتداولة بشأن التفاوض مع مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال محمد الضيف، في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "نحن على مشارف فترة التوقف في يناير، وخلال هذه الفترة تكثر الأحاديث عن الصفقات والأسماء المطروحة، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة".

وأضاف: "من الطبيعي أن يرتبط اسم النادي بلاعبين من الدوري المصري أو دوريات أخرى، لكن لا يوجد حتى الآن أي اسم واضح اقترب النادي من التعاقد معه، ومروان عطية أحد الأسماء المطروحة، فهو لاعب مميز".

وأتم تصريحاته: "لكن ما يتردد عن اقترابنا من ضمه لا أساس له من الصحة، في الوقت ذاته، من الصعب على النادي نفي الشائعات يوميًا، لأن الأمور قد تتغير في أي وقت".