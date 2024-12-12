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فيديو أهداف مباراة برشلونة ودورتموند في ليلة تألق توريس

12:34 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
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    فيران توريس
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    فيران توريس لاعب برشلونة الجديد
  • عرض 9 صورة
    لامين يامال
  • عرض 9 صورة
    لامين يامال
  • عرض 9 صورة
    لامين يامال
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    نجم برشلونة لامين يامال
  • عرض 9 صورة
    لامين يامال نجم برشلونة الإسباني
  • عرض 9 صورة
    هانز فليك
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نجح فريق برشلونة في تحقيق فوزًا هامًا على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أهداف المباراة لصالح برشلونة كل من رافينيا في الدقيقة 53 ، ثم سجل توريس ثنائية في الدقائق 75 و85، بينما جاءت ثنائية بوروسيا دورتموند في الدقائق 60 و78 عن طريق اللاعب سيرهو جيراسي.

بهذه النتيجة رفع فريق برشلونة رصيده إلى 15 نقطة ليقفز للمركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 12 نقطة في المركز التاسع.

جدير بالذكر أن فريق برشلونة لم يتعرض لأي هزيمة أمام دورتموند في أربع مباريات جمعت الفريقين، بعدما نجح في تحقيق انتصارين وتعادلين، كما أن بروسيا دورتموند لم يتمكن من الفوز على برشلونة في أي من اللقاءات الأوروبية بين الفريقين.

فيديو أهداف مباراة برشلونة ودورتموند في ليلة تألق توريس

هدف رافيينا في مرمى دورتموند

هدف تعادل بروسيا دورتموند وبرشلونة

فيران توريس يسجل ثنائية في مرمى دورتموند

فيديو أهداف مباراة برشلونة ودورتموند دوري أبطال أوروبا دورتموند ضد برشلونة دوري ابطال اوروبا فيران توريس
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