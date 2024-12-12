فيديو أهداف مباراة برشلونة ودورتموند في ليلة تألق توريس
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نجح فريق برشلونة في تحقيق فوزًا هامًا على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.
وجاءت أهداف المباراة لصالح برشلونة كل من رافينيا في الدقيقة 53 ، ثم سجل توريس ثنائية في الدقائق 75 و85، بينما جاءت ثنائية بوروسيا دورتموند في الدقائق 60 و78 عن طريق اللاعب سيرهو جيراسي.
بهذه النتيجة رفع فريق برشلونة رصيده إلى 15 نقطة ليقفز للمركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 12 نقطة في المركز التاسع.
جدير بالذكر أن فريق برشلونة لم يتعرض لأي هزيمة أمام دورتموند في أربع مباريات جمعت الفريقين، بعدما نجح في تحقيق انتصارين وتعادلين، كما أن بروسيا دورتموند لم يتمكن من الفوز على برشلونة في أي من اللقاءات الأوروبية بين الفريقين.
فيديو أهداف مباراة برشلونة ودورتموند في ليلة تألق توريس
هدف رافيينا في مرمى دورتموند
رافينيا يشعل القمة ويسجل الهدف الأول#دوري_أبطال_أوروبا | #دورتموند_برشلونة #UCL pic.twitter.com/9Ow6z3QD66— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2024
هدف تعادل بروسيا دورتموند وبرشلونة
رافينيا يشعل القمة ويسجل الهدف الأول#دوري_أبطال_أوروبا | #دورتموند_برشلونة #UCL pic.twitter.com/9Ow6z3QD66— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2024
فيران توريس يسجل ثنائية في مرمى دورتموند
توريس يسجل ثنائية ويعيد برشلونة الى التقدم#دوري_أبطال_أوروبا | #دورتموند_برشلونة #UCL pic.twitter.com/s50ahGym4W— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 11, 2024
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