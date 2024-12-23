قائمة الهواتف المحرومة من واتساب في 1 يناير

أعلنت شركة ميتا، أن تطبيق واتساب سيتوقف اعتبارا من أول يناير 2025، على الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد كيت كات"، الذي يحمل اسم أندرويد 4.4.

أندرويد "Android KitKat"، أحد أقدم إصدارات شركة جوجل، وظهر لأول مرة عام عام 2013. وكان هاتف Nexus 5، أول جهاز يدعم هذا الإصدار، وفقا لمنصة techradar.

قائمة الهواتف التي سيتوقف عليها واتساب:

سامسونج جالكسي S3

سامسونج جالكسي نوت 2

سامسونج جالكسي S4 ميني

موتورولا موتو جي

HTC One X

HTC One X+

سوني Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

بالإضافة إلى بعض إصدارات هواتف إل جي، مثل أوبتيموس جي، نيكسوس 4، جي 2 ميني.

وقالت ميتا إن هذه الهواتف لا تواكب الابتكارات الحديثة التي يدعمها التطبيق، مثل ميزة Meta AI المضافة منذ أسابيع قليلة.