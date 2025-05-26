تكليفات مهمة لوزير الإسكان بشأن أراضي الحزام الأخضر بمدن غرب القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، صباح اليوم الإثنين، مع رؤساء ومسؤولي أجهزة تنمية مدن أكتوبر والشيخ زايد بغرب القاهرة؛ لمتابعة ملفات العمل، ومنها: تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمشروعات السكنية وتنمية أراضي الحزام الأخضر ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بنطاق تلك المدن، بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل الشربيني الاجتماعَ بتأكيد أهمية تطوير المحاور والطرق الرئيسية بمدن غرب القاهرة، موجهًا بضرورة إحداث طفرة في أعمال التطوير وتحسين الرؤية البصرية بالمناطق المطلة على المحاور والطرق الرئيسية بتلك المدن.

وناقش الوزير مع مسؤولي أجهزة المدن، خطة تطوير وتحسين الرؤية البصرية على المحاور والطرق الرئيسية بمدن غرب القاهرة، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية تنفيذ خطة التطوير، وتحسين الرؤية البصرية، وسرعة تنمية الأراضي الصحراوية، بجانب مراجعة موقف اللافتات والعلامات الإرشادية مع الجهات ذات الصلة، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وتوفير الأشكال الجمالية، والمسطحات الخضراء وتنسيق الموقع بمختلف مكونات المحاور؛ لا سيما بمناطق الأعمال الصناعية "الكباري".

وكلَّف الشربيني مسؤولي أجهزة مدن غرب القاهرة، بسرعة حصر الأراضي الفضاء المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، وإعداد بيان تفصيلي يتضمن مراجعة موقف الأراضي السابق تخصيصها ومدى الالتزام باشتراطات التخصيص، بجانب حصر الأراضي الشاغرة، والتنسيق مع الجهات ذات الصالة لإزالة المعوقات الواقعة ببعض الأراضي، لسرعة طرحها على المستثمرين والانتفاع بقيمتها الاقتصادية.

ووجه المهندس شريف الشربيني بسرعة رفع المخلفات والأتربة الموجودة على المحاور والطرق الرئيسية، وتكثيف الحملات والمتابعة الدورية في هذا الشأن، وإيجاد الحلول البديلة للمركبات العشوائية ومنع سيرها على الطرق والمحاور الرئيسية.

وتابع وزير الإسكان، خلال الاجتماع، المشروعات السكنية ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن غرب القاهرة، موجهًا بوضع خطة عمل تتضمن برامج زمنية للانتهاء من المشروعات السكنية والمرافق الجاري تنفيذها، وكذا خطة عمل للمشروعات الجديدة المقرر تنفيذها، بجانب التنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات لدفع العمل، ومراجعة أعمال التشغيل والصيانة للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، والتواصل المباشر مع السكان للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم.

وتابع وزير الإسكان موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمناطق الحزام الأخضر، موجهًا في هذا الإطار بتشكيل لجنة لمتابعة البرامج الزمنية والموقف التنفيذي للأعمال بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها، ومراجعة عروض الطرق الرئيسية بمناطق الحزام الأخضر، ودراسة توفير حارة خدمة بكل طريق، بجانب الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة ضمن الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد الشربيني، على ضرورة الوجود الميداني لمسؤولي الأجهزة بمواقع العمل والمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها؛ لتذليل أية عقبات ودفع الأعمال.

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