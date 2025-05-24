كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد صبور، رئيس شركة الأهلي صبور، إن السوق العقاري الخليجي نموًا متسارعًا، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى نحو 252.8 مليار دولار بحلول عام 2033، ما يعكس أهمية المشاريع الطموحة والمخططة بعناية.

واضاف صبور في بيان له، أنه شارك معرض عُمان العقاري امتدادًا لرؤيتنا التوسعية في المنطقة، والتي تأتي ضمن استراتيجية التوسع الخارجي ونقل خبراتنا المتراكمة إلى أسواق جديدة.

وأكد صبور أن الشركة استقبلت زيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له خلال فعاليات المعرض، بحضور كبار المسؤولين العُمانيين، منهم بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد والدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العماني.

وتمتلك شركة الأهلي صبور ثلاثة مشاريع رئيسية في مدينة السلطان هيثم، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 440 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل حوالي 45 مليار جنيه مصري)، ويصل عدد الوحدات السكنية إلى نحو 3,500 وحدة.

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