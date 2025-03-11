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تفاصيل تسليم دفعة من شقق الإسكان الاجتماعي للحاجزين بمدينة 15 مايو

02:55 م الثلاثاء 11 مارس 2025

شقق الإسكان الاجتماعي للحاجزين بمدينة 15 مايو

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تفاصيل تسليم دفعة من شقق الإسكان الاجتماعي للحاجزين بمدينة 15 مايو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة 15 مايو عن تسليم دفعة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل والتي تم تخصيصها للمواطنين.

وأكد جهاز المدينة أن وحدات الإسكان الاجتماعي تتواجد في منطقة النرجس ومنطقة امتداد الـ 290 فدان.

وأوضح الجهاز أنه سيتم تسليم الشقق حتى يوم 7 إبريل المقبل، على أن يتم تحديد يوم الخميس من كل أسبوع لمن تخلف عن الحضور.

وأكد الجهاز لأنه لابد من تجهيز الأوراق التالية:

- صورة العقد مدون عليه رقم التليفون.

- صورة بطاقة المالك.

- صورة بطاقة الزوجة.

صورة قسيمة الزواج.

وجاءت أرقام العمارات على النحو التالي:

شقق الإسكان الاجتماعي للحاجزين بمدينة 15 مايو

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