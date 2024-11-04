نتيجة قرعة شقق فالي تاورز.. كشف رسمي بأسماء الفائزين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أسماء الحاجزين الفائزين في القرعة العلينة لشقق فالي تورز بالمدينة والتي تم عقدها يوم 24 أكتوبر الماضي.

وتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 2406 وحدات سكنية للفائزين من العملاء الذين تقدموا للحجز بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بالصالة المغطاة الكائنة على طريق زويل بمدينة حدائق أكتوبر.

وتقدم أكثر من 11 ألف مواطن تقريبًا لحجز 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وقد انتهت فترة الحجز للوحدات السكنية بمشروع فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر بتاريخ 29/8/2024.

جدير بالذكر أنه سبق إعلان طرح تلك الوحدات ضمن برنامج مسكن بتاريخ 11/6/2024 خلال الفترة من 30/6/2024 - 29/8/2024 بعدد 984 وحدة، ونظرًا للطلب المرتفع على حجز تلك الوحدات واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين، فقد تم الإعلان بتاريخ 8/8/2024 عن زيادة عدد الوحدات المطروحة بمشروع "فالي تاورز" ليصبح 2406 وحدات بدلًا من 984 وحدة وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.

وجاءت الأسماء على النحو التالي: