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أصدرت مطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، برئاسة الأنبا بيسنتي، أسقف الإيبارشية، بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء السلام المجتمعي في مصر.

وشدد البيان على أن دور المؤسستين العريقتين لا يقتصر على الخطاب الديني فحسب، بل يمتد ليشمل التعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة لترسيخ قيم التسامح، والمواطنة، والمصالحة خلال الأزمات، موضحًا أن كلمتهما تضطلع بدور محوري في تهدئة النفوس وحفظ تماسك النسيج الوطني.

استقبال وفد الأزهر لاحتواء الأزمة



وفي مشهد جسد أسمى معاني الأخوة، استقبل الأنبا بيسنتي ومجمع الآباء الكهنة وفدًا رفيع المستوى من مشيخة الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء.

وأوضح الأنبا بيسنتي أن الوفد الأزهري حل ضيفًا عزيزًا على الإيبارشية لتقديم واجب العزاء والمشاركة الوجدانية لأسر المتضررين، فضلًا عن مساهمته الفعالة في استكمال إجراءات التصالح واحتواء التداعيات الناجمة عن الأزمة التي شهدها مركز أبنوب مؤخرًا، وذلك وسط أجواء من الود والتقدير المتبادل التي تعكس أصالة وكرم شعب الصعيد.

علاقات تاريخية راسخة



وخلال اللقاء، أشار نيافة الأنبا بيسنتي إلى عمق العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين عنصري الأمة المصرية، مؤكدًا أن أبواب الكنيسة ستظل مشرعة دائمًا أمام كل مبادرة خيرة تهدف إلى لم الشمل، وتعزيز روابط الأخوة، وتأكيد وحدة الجسد المصري في مواجهة التحديات.

إشادة أزهرية بحكمة الكنيسة

من جانبه، أعرب الدكتور عباس شومان عن بالغ تقدير الأزهر الشريف للدور الوطني البارز الذي تلعبه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني.

وأشاد شومان بحكمة الأنبا بيسنتي في التعامل مع الموقف واحتواء الأزمة، مشددًا على أن الأزهر والكنيسة هما شريكان أساسيان في حماية الوطن والدفاع عن مقدراته واستقراره. واختُتم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله مصر الغالية من كل مكروه وسوء، وأن تظل المحبة والتسامح عنوانًا دائمًا لأبنائها.

وأعلن الدكتور عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، نجاح جهود لجنة الصلح التي يقودها الأزهر بمحافظة أسيوط، في الحصول على موافقة جميع العائلات المتضررة من حادث أبنوب على قبول وساطة الأزهر الشريف، فيما أعلنت أربع عائلات، مسلمة ومسيحية، التصالح والعفو.



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