الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تصدر الشباب والفتيات بمحافظة الوادي الجديد، لليوم الثاني على التوالي المشهد الانتخابي أمام اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة الخمسة، في مشهد يعبر عن حجم مشاركة هذه الفئة المهمة في الانتخابات البرلمانية.

فيما شهدت العديد من اللجان تواجد سيارات تحمل مكبرات صوت لتشغيل أغاني وطنية حماسية في محيط المقار الانتخابية بمراكز المحافظة، وسط تفاعل ملحوظ من الشباب والفتيات مع هذه الأغنيات الوطنية.

وواصلت أجهزة مديرية أمن الوادي الجديد، استعداداتها المكثفة لتأمين اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُجرى داخل 60 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة، وانتشرت القوات الأمنية في محيط اللجان لتأمين الناخبين، وتيسير حركة الدخول والخروج، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات لتعطيل سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة، موزعين على 60 لجنة فرعية داخل 60 مركزًا انتخابيًا، بإشراف لجنة رئيسية واحدة تغطي جميع مراكز المحافظة الخمسة.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ منذ بدء عملية التصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم، بجميع المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك خلال متابعته انتظام فتح اللجان الانتخابية من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين، دون أي تأخير للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي ستجري على مدار يومي 4 و 5 أغسطس الجاري.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وجرى تجهيز المقار الانتخابية بمظلات للوقاية من أشعة الشمس ومبردات مياه وهواء وكراسي متحركة لنقل ذوي الإعاقة وذلك على مستوى 60 لجنة فرعية موزعة على 5 مراكز إدارية بينما وصل عدد المسجلين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة إلى إجمالي 194167 ناخبًا.

وتضم محافظة الوادي الجديد، 60 لجنة فرعية موزعة كالتالي: 19 لجنة بمركز الخارجة، 23 لجنة بمركز الداخلة ، 4 لجان بمركز باريس، 7 لجان بمركز الفرافرة، 7 لجان بمركز بلاط، كما أن أعداد الناخبين في كل مركز كالتالي: الخارجة 72596 ناخب، الداخلة 71209 ناخب، باريس 10566ناخب، بلاط 10809 ناخب، الفرافرة 28987 ناخب بجمالي 194 الف و 167 الف ناخب وناخبة لهم حق التصويت.

ومحافظة الوادي الجديد بها دائرة انتخابية واحدة تضم مقعدين لمجلس الشيوخ، وترشح بها مرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر بينما ترشح 7 مرشحون آخرون على المقعد الفردي.