الشرقية- ياسمين عزت:



حرص العاملون بمديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، على المشاركة الإيجابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.



وشهدت اللجان تواجدا كثيفا من رجال الأوقاف بكافة اللجان الموزعة على أنحاء مدن وقرى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وقال الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة أوقاف الشرقية لـ مصراوي، إن المديرية تشارك لليوم الثاني على التوالي في التواجد والإدلاء بالصوت الانتخابي، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وشرعي، وكان اليوم الثاني مساحة من الوقت للعاملين الذين لم يسعفهم الوقت في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات.



يُذكر أن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في المحافظة بلغ 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا تضم 844 لجنة فرعية في 25 مركزًا وقسم شرطة.

وشهدت محافظة الشرقية صباح اليوم إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية، في ثاني أيام التصويت، وسط أجواء منظمة وإجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.