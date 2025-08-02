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محاكاة عملية بالدقهلية لتأمين مقار انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

04:29 م السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محاكاة عملية بالدقهلية لتأمين مقار انتخابات مجلس الشيوخ
  • عرض 10 صورة
    محاكاة عملية بالدقهلية لتأمين مقار انتخابات مجلس الشيوخ
  • عرض 10 صورة
    محاكاة عملية بالدقهلية لتأمين مقار انتخابات مجلس الشيوخ
  • عرض 10 صورة
    محاكاة عملية بالدقهلية لتأمين مقار انتخابات مجلس الشيوخ
  • عرض 10 صورة
    محاكاة عملية بالدقهلية لتأمين مقار انتخابات مجلس الشيوخ
  • عرض 10 صورة
    محاكاة عملية بالدقهلية لتأمين مقار انتخابات مجلس الشيوخ
  • عرض 10 صورة
    محاكاة عملية بالدقهلية لتأمين مقار انتخابات مجلس الشيوخ
  • عرض 10 صورة
    محاكاة عملية بالدقهلية لتأمين مقار انتخابات مجلس الشيوخ
  • عرض 10 صورة
    محاكاة عملية بالدقهلية لتأمين مقار انتخابات مجلس الشيوخ
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الدقهلية - رامي محمود:

أجرى الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اليوم السبت، محاكاة شاملة لسير العملية الانتخابية.

جاء ذلك بحضور كل من: اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، والعميد الهيثم عواد، المستشار العسكري، وممثلي مديرية الأمن والحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء قطاعات المرافق (الكهرباء، المياه، الغاز)، ومدير عام المجالس واللجان، وجميع الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، بمشاركة رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال غرف العمليات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالاستعداد التام والجاهزية الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ، والتأكد من الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لانطلاق الانتخابات يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 4 و5 أغسطس 2025، طبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمنت المحاكاة التأكيد على تهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين خلال أيام التصويت، من خلال توفير مظلات وأماكن انتظار لكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، ومصادر كهرباء بديلة تحسبًا لأي طوارئ، إلى جانب ضمان التهوية الجيدة داخل اللجان.

وشملت المحاكاة التنسيق الكامل بين مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بالمراكز والمدن والقرى، لضمان سرعة الاستجابة لأي موقف طارئ وتحقيق أعلى معدلات الانضباط خلال سير العملية الانتخابية.

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الدقهلية انتخابات مجلس الشيوخ الدكتور أحمد العدل
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