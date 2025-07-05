إنهاء خصومة ثأرية عمرها 11 عامًا في كوم أشفين بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية كوم أشفين التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إسدال الستار على خصومة ثأرية امتدت لأكثر من 11 عامًا بين عائلتي أبو سريع وأبو ستة، وذلك عقب تقديم عائلة أبو سريع الكفن إلى عائلة أبو سته.

أُقيمت مراسم الصلح في أجواء يسودها الهدوء والاحترام، بحضور جماهيري ورسمي كبير، شارك فيه عمد ومشايخ القرى المجاورة، وأعضاء من القوى السياسية والمجتمع المدني.

كما تم خلال المراسم استقبال العزاء في فقيد عائلة أبو سته، حيث أشرف على إجراءات الصلح قيادات أمن القليوبية، يتقدمهم: الرائد حسام الحسيني، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، النقيب محمد ياسين، معاون مباحث المركز، النقيب عمرو رضوان، معاون مباحث، النقيب محمد المغربي، معاون مباحث، النقيب مصطفى مجاهد، معاون مباحث.

وشدد الحاضرون على أهمية هذا النموذج المشرف في وأد الفتن الثأرية ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، داعين إلى تعميم مثل هذه المبادرات في كافة ربوع مصر، لما لها من دور كبير في ترسيخ السلم المجتمعي.