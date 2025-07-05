وفاة عامل إثر سقوطه من علو داخل مصنع بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

لقى عامل مصرعه وذلك بعد سقوطه من علو داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، وذلك بعدما اختل توازنه وسقط بطريق الخطأ.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد مسعد عوض، مأمور قسم شرطة جمصة بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من بعض العاملين بالمنطقة الصناعية بجمصة، بسقوط عامل من مصنع عبده السويسي بالخطأ.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد جاد عبدالعظيم، رئيس المباحث، وبالفحص تبين سقوط عامل من علو الدور الرابع ويدعى "محمد السيد السيد بدر 49 عاما"، وذلك بعدما اختل توازنه وسقط بطريق الخطأ.

جرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.