"كان حلمه يبقى هداف الدوري".. أصدقاء ناشئ طلائع الجيش: "الكل بيحبه"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي في محافظة القليوبية، لدفتر عزاء بعد مصرع الطالب "يوسف الشيمي" ناشئ طلائع الجيش رفقة صديقه في المدرسة، حيث عاش أهالي مدينة طوخ ليلة صعبة حزنا على رحيله هو وصديقه إثر حادث قطار اصطدم بهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بطوخ.

"كان له من اسمه نصيب في الوفاء والاخلاص".. هكذا بدأ أصدقاء الراحل حديثهم لـ"مصراوي"، مؤكدين أن الراحل كان بشوش الوجه والإبتسامة لا تفارق وجهه، حيث كان سعيد بنجاحه في الشهادة الإعدادية، واستعداده للالتحاق بالمرحلة الثانوية ولكن القدر كان له رأي أخر.

وكشف أصدقاء الراحل، أن آخر مباراة له سجل خلالها هدفا، وكان في بالغ السعادة، وأخبر أصدقائه في الفريق أنه يخطط لأن يصبح هداف الدوري، وأن يحافظ على لقب الهداف بعد أن حققه العام الماضي.

وأكد أصدقاء الراحل، أن آخر لقاء جمعه بأصدقائه كان قبل الحادث بيوم، حيث تناول الطعام معهم، وصافحهم جميعًا بابتسامته المعتادة، قائلين: "كأنه كان حاسس أنه مش هيشوفنا تاني.. ربنا يرحمه ويغفر له".

وشيع أهالي مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، جثمان يوسف الشيمي، لاعب نادي طلائع الجيش مواليد 2009، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد العمري، وجرى تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

اقرأ أيضًا:

فيديو يرصد اللحظات الأولى لاصطدام قطار بناشئ طلائع الجيش في القليوبية

تشييع جثمان ناشئ طلائع الجيش بمقابر الأسرة في طوخ

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع يوسف الشيمي ناشئ طلائع الجيش وصديقه بالقليوبية