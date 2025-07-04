إعلان

تشييع جثمان ناشئ طلائع الجيش بمقابر الأسرة في طوخ

01:48 م الجمعة 04 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الناشئ يوسف الشيمي (1)
  • عرض 3 صورة
    الناشئ يوسف الشيمي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شيع أهالي مدينة طوخ بمحافظة القليوبية جثمان الناشئ يوسف الشيمي، لاعب نادي طلائع الجيش مواليد 2009، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد العمري، وجرى تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

ولقي يوسف الشيمي مصرعه برفقة صديقه يوسف أبو النصر، إثر حادث أليم في أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بمدينة طوخ، حيث صدمهما قطار سريع قادم من القاهرة في اتجاه الإسكندرية، ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

وشهدت مراسم الجنازة حالة من الحزن الشديد بين الأهالي وأقارب الفقيدين، وسط دعوات بالرحمة لهما والصبر لذويهما، في الوقت الذي طالب فيه أهالي المنطقة الجهات المختصة بسرعة التدخل لتأمين المزلقانات حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال والشباب.

اقرأ أيضًا:

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع يوسف الشيمي ناشئ طلائع الجيش وصديقه بالقليوبية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة القليوبية طلائع الجيش حادث أليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الرطوبة تتخطى 85%.. تفاصيل موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد
صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر
سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟
"باكياً".. شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً على الهواء