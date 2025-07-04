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حادث مأساوي في طوخ.. مصرع يوسف الشيمي ناشئ طلائع الجيش وصديقه بالقليوبية

09:40 ص الجمعة 04 يوليه 2025
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القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

لقي شابان مصرعهما، أحدهما يوسف الشيمي، مهاجم فريق طلائع الجيش مواليد 2009، والآخر شاب يُدعى يوسف أبو النصر، وذلك أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد أمام مركز شرطة طوخ، في محافظة القليوبية.

وكشفت المعاينة الأولية، وقوع الحادث عندما كان الشابان يحاولان عبور المزلقان قبل مرور القطار، إلا أن القطار القادم بسرعة من اتجاه القاهرة للإسكندرية صدمهما، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة طوخ في محافظة القليوبية على وفاة يوسف الشيمي، أحد أبرز عناصر فريق طلائع الجيش للناشئين.

وطالب الأهالي المسؤولين بتأمين مزلقانات السكك الحديدية، وتشديد الرقابة لمنع تكرار هذه الحوادث المأساوية.

وتتابع جهات التحقيق ملابسات الحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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