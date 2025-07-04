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فيديو يرصد اللحظات الأولى لاصطدام قطار بناشئ طلائع الجيش في القليوبية

03:05 م الجمعة 04 يوليه 2025
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القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

حالة من الحزن سيطرت على أهالي مدينة طوخ في محافظة القليوبية، بسبب مصرع يوسف الشيمي مهاجم فريق طلائع الجيش مواليد 2009، بعد أن دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بصحبة صديق له.

وحصل "مصراوي" على مشاهد كاميرا مراقبة بمنطقة السكك الحديدية بالقرب من مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية، ترصد واقعة اصطدام قطار باللاعب يوسف الشيمي وصديقه، وهما ممسكان بيد بعضهما وحولهما إلى أشلاء متناثرة على قضبان السكك الحديد.

وشيع أهالي مدينة طوخ بمحافظة القليوبية جثمان الناشئ يوسف الشيمي، لاعب نادي طلائع الجيش مواليد 2009، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد العمري، وجرى تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

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