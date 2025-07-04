المنوفية - أحمد الباهي:

قال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "إن واقعة طالبة الإعدادية التي حاولت مساعدة طلاب بالصف الثالث الثانوي، أمس الخميس، بالتزامن مع امتحان الكيمياء في مدرسة للثانوي العام بقرية زنارة لم تفلح".

وتابع وكيل تعليم المنوفية: "نجح العاملون بالمدرسة في ضبط الطالبة قبل أن تتمكن من تنفيذ واقعة الغش للطلاب، لافتًا إلى توجيهه إجراءات مُشددة لمنع الغش وضبط المخالفين".

وكانت وحدة مباحث تلا بمحافظة المنوفية، قد ألقت القبض على طالبة بالإعدادية أمس الخميس، بعدما تمكن العاملون بمدرسة "عبد الله يس حمد" الثانوية بقرية زنارة في مركز تلا، من ضبطها وتسليما للشرطة، على خلفية وجودها داخل دورة مياه المدرسة وبحوزتها هاتف محمول به دروس ومعلومات عن أسئلة الثانوية العامة لمادة الكيمياء.

وعقب التحقيق معها تبين أن الطالبة تُدعى "نيرمين.ح.ف" طالبة بالصف الثالث الإعدادي، واعترفت بمحاولتها مساعدة طلاب الثانوية على الغش من خلال هاتفها، وذلك عبر لقائها داخل دورة المياه.

وأوضح مصدر مسؤول لموقع مصراوي، أن الطالبة تحرر ضدها محضرًا، أمس، وتقرر عرضها على النيابة والتحفظ على الهاتف، وعقب التحقيقات، أخلت النيابة العامة سبيلها على ذمة التحقيقات.

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