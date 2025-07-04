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إخلاء سبيل طالبة بالإعدادية تساعد طلاب الثانوية على الغش بالمنوفية

12:35 م الجمعة 04 يوليو 2025

إخلاء سبيل طالبة بالإعدادية تساعد طلاب الثانوية عل

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المنوفية - أحمد الباهي:

ألقت وحدة مباحث تلا بمحافظة المنوفية، أمس الخميس، القبض على طالبة بالإعدادية بعدما تمكن العاملون بمدرسة "عبد الله يس حمد" الثانوية بقرية زنارة في مركز تلا، من ضبطها وتسليمها للشرطة، على خلفية وجودها داخل دورة مياه المدرسة وبحوزتها هاتف محمول به دروس ومعلومات عن أسئلة الثانوية العامة لمادة الكيمياء.

تبين عقب التحقيق معها، أن الطالبة تُدعى "نيرمين.ح.ف" طالبة بالصف الثالث الإعدادي، واعترفت بمحاولتها مساعدة طلاب الثانوية على الغش من خلال هاتفها، وذلك عبر لقائها داخل دورة المياه.

وأوضح مصدر مسؤول لموقع مصراوي، أن الطالبة تحرر ضدها محضر، أمس، وتقرر عرضها على النيابة والتحفظ على الهاتف، وعقب التحقيقات، أخلت النيابة العامة سبيلها على ذمة التحقيقات.

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المنوفية الغش النيابة الثانوية العامة مادة الكيمياء القبض على طالبة بالإعدادية
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