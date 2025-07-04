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"وصلهم ورحل".. وفاة سائق قطار بعد توقفه بمحطة التحرير في البحيرة

02:48 م الجمعة 04 يوليه 2025

جثة - أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

توفي قائد قطار داخل كابينة القيادة، اليوم الجمعة، عقب توقف قطار المناشي بمحطة التحرير التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد يفيد بوفاة سائق قطار المناشي المتجه من محطة إيتاي البارود إلى محطة بشتيل بالجيزة، وذلك عقب توقف القطار بمحطة التحرير بدائرة مركز بدر.

وانتقل مأمور مركز شرطة بدر إلى مكان الحادث، وتبين وفاة أحمد صلاح رياض درويش، 43 سنة، قائد قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومقيم بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وأكد مساعد السائق في أقواله أنه عقب توقف القطار بالمحطة فوجئ بإصابة قائد القطار بإغماءة مفاجئة، وعلى الفور جرى نقله إلى مستشفى بدر المركزي، حيث تبين وفاته.

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سائق قطار محطة التحرير‎ محافظة البحيرة محمود هويدي مدير أمن البحيرة
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