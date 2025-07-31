بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)



الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أصيب 4 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بإصابات خطيرة في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق فايد في الإسماعيلية.

كان بلاغًا ورد إلى شرطة النجدة، يفيد وقوع تصادم مروع بين سيارتين ملاكي تحملان أرقام "ط. هـ. ب. 6783" و"ط. هـ. ب. 3917"، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، بإصابات بالغة ومتفرقة في أنحاء الجسم.

وتبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة المواطن: "محمود عبد المنصف محمود شريف"، 52 عامًا، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بإعراض ما بعد الارتجاج، إضافة إلى جرح قطعي بطول 5 سم في الركبة اليمنى.

كما أُصيب الطفل "مالك وليد سعيد"، البالغ من العمر عامين مقيم بمنطقة كسفريت، بحالة غيبوبة تامة، مع اشتباه في كسر بالساق والذراع الأيمنين.

وأصيب أيضًا "وليد سعيد محمد إبراهيم"، 35 عامًا، من كسفريت، بكسر مضاعف في الساق اليمنى، وجرحين قطعيين، أحدهما بفروة الرأس بطول 10 سم، والآخر بالذراع الأيسر بطول 5 سم.

فيما تعرضت "مريم محمد عبد الفتاح"، 27 عامًا، من نفس المنطقة، لإصابات شديدة شملت كسورًا مضاعفة بالساقين والذراعين، إضافة إلى جرح قطعي بالجبهة يبلغ طوله 7 سم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد أسباب الحادث وملابساته.