بعد تسمم 42 شخصًا.. قرار من النيابة بشأن صاحب مطعم شهير بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

قضت محكمة جنح بندر ملوي بمحافظة المنيا، بمعاقبة صاحب مطعم مشويات شهير بالسجن لمدة 9 سنوات، وتغريمه 70 ألف جنيه، بعد تسمم 42 شخصًا؛ إثر تناولهم وجبات فاسدة خلال عيد الأضحى الماضي.

وجاء في منطوق الحكم معاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة بيع طعام فاسد وضار، و3 سنوات بتهمة التسبب في إيذاء المجني عليهم، و6 أشهر بتهمة عرض سلعة مجهولة المصدر للبيع دون مستندات تثبت مصدرها، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه والغلق الإداري عن التهمة الرابعة وهي تشغيل محل عام بدون ترخيص، كما قضت المحكمة بحبسه 6 أشهر أخرى بتهمة تداول الأغذية في أماكن غير مستوفاة لاشتراطات الصحة والنظافة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي قد ألقت القبض على صاحب المطعم ويدعى "أ. ج"، مقيم ببندر ملوي، وتم تحويله إلى النيابة العامة خلال أيام عيد الأضحى الماضي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول عدد من المواطنين إلى مستشفى ملوي التخصصي وهم يعانون من قيء وإسهال وآلام حادة في البطن، وبلغ عددهم 42 شخصًا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبسؤال المصابين أفادوا بأنهم تناولوا وجبات "أرز وفراخ" من أحد المطاعم الشهيرة، وفور تناولهم الطعام ظهرت عليهم أعراض التسمم والإعياء الشديد.

وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وشُخصت الحالات باشتباه تسمم غذائي، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقد غادر جميع المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم.

وجرى إخطار لجنة الأغذية بمديرية الصحة لفحص المطعم وأخذ عينات من الطعام لتحليلها.

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