صحة المنيا تُحقق في إصابة 25 شخصًا بالتسمم (صور)

المنيا – جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، الإثنين، تشكيل لجنة وقائية لفحص أحد المطاعم بمدينة ملوي، بعد تسجيل 25 حالة اشتباه تسمم غذائي، نُقلت إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، عقب تناولهم وجبة مكونة من "أرز ودجاج".

وأكد البيان الرسمي للمديرية أن اللجنة تضم مسؤولي الطب الوقائي وإدارة الأغذية، وجرى سحب عينات من الأطعمة وتحريزها لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، إضافة إلى رصد عدة مخالفات صحية بالمطعم، وتحرير محاضر رسمية بحقه.

وانتقل فريق طبي إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وسحب عينات بيولوجية منهم لفحصها. وأوضح مسؤولو الصحة أن جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية وخرجت من المستشفى بعد استقرار أوضاعها، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوصول مصابين بأعراض "قيء، إسهال، وآلام بالبطن" عقب تناولهم وجبة بمطعم محلي، ما دفع الجهات المعنية لفتح تحقيق عاجل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الغذاء.

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